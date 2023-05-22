Болельщики футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА устроили драку после матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, столкновения между десятками болельщиков произошло в одном из ресторанов по улице Сергия Радонежского. Драка произошла после того, как один из фанатов, проходя мимо другого, ударил его.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, 10 человек были задержаны. На них составили протоколы за мелкое хулиганство и отпустили.
Напомним, в воскресенье, 21 мая, между командами состоялся матч. Победу одержал "Спартак" со счетом 2:1.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.