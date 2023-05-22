Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили драку в одном из ресторанов Москвы

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Болельщики футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА устроили драку после матча. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru

По данным издания, столкновения между десятками болельщиков произошло в одном из ресторанов по улице Сергия Радонежского. Драка произошла после того, как один из фанатов, проходя мимо другого, ударил его.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, 10 человек были задержаны. На них составили протоколы за мелкое хулиганство и отпустили.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, между командами состоялся матч. Победу одержал "Спартак" со счетом 2:1.