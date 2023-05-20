Конор Макгрегор выразил готовность сразиться с Саулем Альваресом

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Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и боец смешанных единоборств из Ирландии, выразил готовность сразиться с Саулем "Канело" Альваресом, мексиканским боксером и действующим чемпионом мира в среднем весе.

Фото: fight.ru

Будучи сам левшой, Макгрегор считает, что понимает тактику и стратегию, которые будут работать против Альвареса. Он чувствует ослабление способностей Альвареса и уверенно заявляет, что без проблем справится с ним. О высказываниях Макгрегора сообщило издание MMA Fighting.

Стоит отметить, что в 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок с Флойдом Мейвезером, в котором потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон UFC в июле 2021 года, когда техническим нокаутом победил Дастина Порье.

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