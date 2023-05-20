Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ:военнослужащий ВС Украины радуется спасению из Бахмута, его подразделение вывозят
The Voice перечислил гражданам РФ способы снять напряжение и избавиться от стресса
"Монако" потерял шансы на попадание в Лигу Чемпионов 23/24
Стало известно, что обсудили между собой Флорентино Перес и Карло Анчелотти
Экс-премьер Миллер: Польша разоружается ради Украины — где 300 "Леопардов"?
"Ювентус" вновь могут лишить очков за махинации с зарплатами игроков
Киевляне продают обломки "практически неповреждённого" американского ЗРК Patriot
Лучано Спаллетти может покинуть "Наполи" из-за зарплаты
Казахстан одержал победу над Словакией на ЧМ-2023 по хоккею

НБА могу вернуть прежний формат Матча звёзд

1:00
Спорт

НБА рассматривает возможность изменения формата матча звезд. Лига может отказаться от нынешнего формата с драфтом игроков и вернуться к матчам команд Западной и Восточной конференций, сообщает инсайдер Шамс Чарания. Эта тема обсуждалась на последних встречах совета управляющих и генеральных менеджеров лиги.

НБА могу вернуть прежний формат Матча звёзд
Фото: scnews.co. uk/29037/acb-tavares-culminates-the-league-of-the-reconquest-of-real-madrid-cba-2021/

Формат с участием команд Западной и Восточной конференций использовался во время Уикенда всех звезд с 1951 по 2017 год. С 2018 года капитаны команд выбираются путем голосования болельщиков, СМИ и игроков, а затем они формируют свои составы на драфте.

В 2023 году команда Джанниса Антитокунмпо победила команду ЛеБрона Джеймса в Матче звезд со счетом 184-175. MVP игры стал Джейсон Татум из команды "Бостон Селтикс".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

🔥 МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД НБА 2022/ ALL STAR GAME NBA 2022 / Хайлайты НБА на русском
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Лучано Спаллетти может покинуть "Наполи" из-за зарплаты
Казахстан одержал победу над Словакией на ЧМ-2023 по хоккею
The Guardian: украинская армия держится благодаря советской, а не западной технике
"Реал" стал вторым финалистом Евролиги, обыграв "Барселону"
Политолог Брутер проинформировал, что Зеленский не вернётся в Киев из Саудовской Аравии
Вероника Кудерметова проиграла 47-й ракетке мира из Украины в полуфинале WTA-1000
Калининградская "Балтика" официально прошла в Российскую Премьер-лигу
Эксперты рассказали, как неопытные водители могут "убить" мотор на парковке
Минкульт Прикамья сообщил о зарплатах руководителей театров и музеев в 2022 году
Акции компании-производителя "неэффективного ЗРК Patriot" рухнули из-за удара по Киеву ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников