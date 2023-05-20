НБА могу вернуть прежний формат Матча звёзд

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НБА рассматривает возможность изменения формата матча звезд. Лига может отказаться от нынешнего формата с драфтом игроков и вернуться к матчам команд Западной и Восточной конференций, сообщает инсайдер Шамс Чарания. Эта тема обсуждалась на последних встречах совета управляющих и генеральных менеджеров лиги.

Фото: scnews.co. uk/29037/acb-tavares-culminates-the-league-of-the-reconquest-of-real-madrid-cba-2021/

Формат с участием команд Западной и Восточной конференций использовался во время Уикенда всех звезд с 1951 по 2017 год. С 2018 года капитаны команд выбираются путем голосования болельщиков, СМИ и игроков, а затем они формируют свои составы на драфте.

В 2023 году команда Джанниса Антитокунмпо победила команду ЛеБрона Джеймса в Матче звезд со счетом 184-175. MVP игры стал Джейсон Татум из команды "Бостон Селтикс".

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