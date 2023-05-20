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"Ювентус" вновь могут лишить очков за махинации с зарплатами игроков

1:26
Спорт

Федерация футбола Италии (FIGC) обвинила "Ювентус" и семь бывших и нынешних директоров клуба в предполагаемых "манипуляциях с зарплатой", что создает новые риски для "Старой синьоры", сообщает Football-italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" вновь могут лишить очков за махинации с зарплатами игроков
Фото: sportklub. rs/fudbal/evropa/europa-league/a245524-DJukic-odredio-tim-za-Rudar/

Обвинения относятся к клубу и семи директорам. Андреа Аньелли, Павел Недвед, Фабио Паратичи, Федерико Керубини, Джованни Манна, Паоло Морганти и Стефано Брагин обвиняются в нарушении статьи 4 Кодекса спортивной юстиции и теперь должны защищать себя в суде, назначенном на июнь.

Прокурор Джузеппе Чине обвинил "Ювентус" в нарушении статьи 6, которая относится к нарушениям статьи 4 вышеупомянутыми директорами. Клубу грозит ряд наказаний, включая предупреждение, штраф, штраф с предупреждением и снятие очков.

"Ювентус" надеялся сотрудничать с прокуратурой, чтобы получить только штраф, но прокурор FIGC отклонил эти попытки. Вполне вероятно, что прокурор также потребует вычета очков.

Размер наказания в виде вычета очков пока неясен. Это станет известно в понедельник, 22 мая, когда "бьянконери" получат наказание по другому делу, связанному с финансами, которое будет применяться к сезону 2022/2023.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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