Даниил Медведев прошёл в 1/8 финала турнира в Италии

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Российский теннисист Даниил Медведев, действующий чемпион US Open и третий номер мирового рейтинга, вышел в 16 раунд на турнире Masters на глиняном корте в Риме, Италия.

Фото: Инстаграм Даниила Медведева.

В матче третьего круга Медведев победил испанца Бернабе Сапату Мираллеса со счетом 3-6, 6-1, 6-3 в матче, который продолжался 1 час 55 минут. Медведев подал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов. Сапата Мираллес сделал два эйса, три двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Медведеву предстоит сразиться либо с немцем Александром Зверевым (19), либо с американцем Джеффри Джоном Вольфом. Стоит отметить, что если Зверев выиграет свой матч против американца, то Александр и Даниил встретятся друг с другом впервые с момента их конфликта на турнире в Монте-Карло, Монако.

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