Туринский футбольный клуб "Ювентус" провел 15 домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года и не проиграл ни одной игры. Эта беспроигрышная серия включает в себя восемь ничьих и семь побед.
В первом матче полуфинала Лиги Европы против "Севильи" "Ювентусу" удалось добиться ничьей 1:1 благодаря голу защитника Федерико Гатти. Эта ничья стала восьмой для туринской команды в 15 последних домашних матчах Лиги Европы, в то время как в остальных семи матчах они одержали победы.
В сезоне 2022/2023 "Ювентус" начал участвовать во втором по значимости европейском турнире после того, как не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.
В раунде плей-офф "Ювентус" расправился с "Нантом", сыграв вничью 1:1 и победив 3:0. В раунде 16 они победили "Фрайбург" со счетом 1-0 и 2-0, а в четвертьфинале одержали победу над "Спортингом" со счетом 1-0 и 1-1.
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