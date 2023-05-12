"Ювентус" ведёт беспроигрышную серию домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Туринский футбольный клуб "Ювентус" провел 15 домашних матчей в Лиге Европы с 2009 года и не проиграл ни одной игры. Эта беспроигрышная серия включает в себя восемь ничьих и семь побед.

Фото: sportklub. rs/fudbal/evropa/europa-league/a245524-DJukic-odredio-tim-za-Rudar/

В первом матче полуфинала Лиги Европы против "Севильи" "Ювентусу" удалось добиться ничьей 1:1 благодаря голу защитника Федерико Гатти. Эта ничья стала восьмой для туринской команды в 15 последних домашних матчах Лиги Европы, в то время как в остальных семи матчах они одержали победы.

В сезоне 2022/2023 "Ювентус" начал участвовать во втором по значимости европейском турнире после того, как не смог квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф "Ювентус" расправился с "Нантом", сыграв вничью 1:1 и победив 3:0. В раунде 16 они победили "Фрайбург" со счетом 1-0 и 2-0, а в четвертьфинале одержали победу над "Спортингом" со счетом 1-0 и 1-1.

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