"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером". Более 75 000 болельщиков посетили игру, в результате чего продажи билетов на стадионе "Сан-Сиро" составили почти 10,5 млн евро/880 млн рублей. Эта цифра устанавливает новый рекорд для итальянского футбола в европейских клубных соревнованиях, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: www.marca. com/en/football/champions-league/cronica/2023/05/10/645bf640268e3ef35c8b45d6.html

Предыдущий рекорд принадлежал "Милану" в текущем сезоне Лиги чемпионов. Во время первого матча раунда 16 против "Тоттенхэм Хотспур" клубу удалось выручить от продажи билетов чуть более 9,1 миллиона евро/765 млн рублей.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Милан" проиграл дома миланскому "Интеру" со счетом 0:2. Голы Эдина Дзеко и Генриха Мхитаряна обеспечили победу "нерадзурри".

Ответный матч состоится во вторник, 16 мая, на стадионе "Джузеппе Меацца", начало в 22:00.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

AC Milan vs Inter Milan 0-2 - Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 2023 HD