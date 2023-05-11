Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Роман Широков высказался о низком уровне клубов РПЛ
Умерла легенда мексиканского футбола — Антонио Карбахаль
Песков объяснил, почему Россия медленно продвигается в СВО
"Интер" 3 раза подряд впервые с 1980 года всухую обыграл "Милан"
Власти Молдавии придумали хитрый план по газу: намеренно "задрали" цены
В Эстонии запустили боевые истребители США F-22 Raptor
Песков: Россия в ходе спецоперации изучает оружие Запада
Red Pilled TV: западные санкции помогли России и уничтожили Украину
The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе

"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ

1:12
Спорт

Завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером". Более 75 000 болельщиков посетили игру, в результате чего продажи билетов на стадионе "Сан-Сиро" составили почти 10,5 млн евро/880 млн рублей. Эта цифра устанавливает новый рекорд для итальянского футбола в европейских клубных соревнованиях, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Милан" установил новый рекорд Италии по выручке от билетов на матч ЛЧ
Фото: www.marca. com/en/football/champions-league/cronica/2023/05/10/645bf640268e3ef35c8b45d6.html

Предыдущий рекорд принадлежал "Милану" в текущем сезоне Лиги чемпионов. Во время первого матча раунда 16 против "Тоттенхэм Хотспур" клубу удалось выручить от продажи билетов чуть более 9,1 миллиона евро/765 млн рублей.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Милан" проиграл дома миланскому "Интеру" со счетом 0:2. Голы Эдина Дзеко и Генриха Мхитаряна обеспечили победу "нерадзурри".

Ответный матч состоится во вторник, 16 мая, на стадионе "Джузеппе Меацца", начало в 22:00.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

AC Milan vs Inter Milan 0-2 - Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 2023 HD
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
России стоило бы поучиться у Китая выживаемости Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
На похоронах звезды "Убойной силы" Тютрюмова случилось ЧП
Последние материалы
Песков: Россия в ходе спецоперации изучает оружие Запада
Red Pilled TV: западные санкции помогли России и уничтожили Украину
The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе
Строительные леса обрушились на западе Москвы
Марков проанализировал статью New York Times об ошибках Путина в СВО
11 мая: Крейсер "Аврора", конец ленд-лизу и юбилей Мюнхгаузена
Леонков объяснил, кого отправят на военные сборы в первую очередь
"Спартак" обратился в ЭСК РФС после матча с "Зенитом"
РВ: контратака ВСУ нарвалась на шквал огня ВС РФ и обернулась провалом у Авдеевки
Российский спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за запрещённых стероидов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников