Футбольные болельщики смогут услышать переговоры судей с помощью системы VAR

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В предстоящем сезоне Английской Премьер-лиги болельщиков ждет сюрприз: они смогут подслушивать судей с помощью системы VAR, как сообщает британский таблоид Daily Mail. В настоящее время ведутся переговоры с клубами Премьер-лиги, чтобы сделать это реальностью. Это даст болельщикам возможность слушать разговоры арбитров о спорных моментах с помощью системы VAR после матчей, что станет переломным моментом в игре.

Фото: Инстаграм.

Источники сообщают, что Международный совет футбольных ассоциаций также выступает за обнародование аудиозаписей при условии, что они будут доступны зрителям после игры, а не во время прямой трансляции матча. Эта мера гарантирует отсутствие сбоев в ходе игры и сохраняет напряжение до самого конца.

Стоит отметить, что эта идея была положительно воспринята как английскими клубами, так и судьями. Будет интересно посмотреть, как эта новая функция повлияет на динамику игры и впечатления болельщиков от просмотра.

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