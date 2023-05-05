Канчельскис раскритиковал болельщиков "Спартака" за их поведение

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В недавнем интервью бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о Российской премьер-лиге (РПЛ) и о напряженной конкуренции в матчах против московского "Спартака". По словам Канчельскиса, не только футболисты "Ростова", но и все остальные команды РПЛ тщательно готовятся к матчам со "Спартаком". Такой решительный настрой привел к впечатляющему послужному списку Валерия Карпина - всего два поражения из десяти матчей против "Спартака".

Фото: www.soccer. ru/news/1269678/rubin-spartak?from_nid=1269854

Канчельскис выразил удивление реакцией болельщиков и игроков "Спартака", которые, по его словам, "плачут и жалуются" на острую конкуренцию со стороны других команд РПЛ. Канчельскис подчеркнул, что все команды РПЛ должны принять вызов и стремиться показать себя в борьбе с такими грозными соперниками, как "Спартак".

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