В Швеции принесли извинения за заявление о бойкоте соревнований с россиянами

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководитель Шведской федерации фехтования Отто Дракенберг недавно принес извинения за заявление, опубликованное на сайте организации. В заявлении содержался призыв бойкотировать соревнования, в которых участвовали российские и белорусские спортсмены. Однако позже выяснилось, что это неверно.

Фото: фонд Росконгресс

Дракенберг взял на себя ответственность за ошибку, заявив, что Шведская федерация фехтования следует рекомендациям в отношении россиян и не бойкотирует соревнования, организованные FIE или EFC. Он также отметил, что союз уважает и поддерживает решения своих членов относительно их участия в таких соревнованиях.

В своем заявлении Дракенберг подчеркнул, что подход Национального олимпийского комитета является их руководящим принципом, и что они будут придерживаться рекомендаций ЕС и ООН. Он также пояснил, что публикация заявления на сайте была вызвана административной ошибкой. Вместо того, чтобы обновить сайт с учетом текущих рекомендаций МОК и FIE, было случайно размещено заявление годичной давности.

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