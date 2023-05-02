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ЦСКА сенсационно вылетел из плей-офф Единой лиге ВТБ

1:01
Спорт

1 мая в Москве состоялся долгожданный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом-Кубанью". Напряжение было ощутимым, обе команды вели ожесточенную борьбу, но в итоге победу одержали гости со счетом 100:103 (ОТ), обеспечив себе место в финале соревнований.

ЦСКА сенсационно вылетел из плей-офф Единой лиге ВТБ

Интересно, что второй год подряд ЦСКА не удается завоевать чемпионский титул, что является серьезным разочарованием для армейской команды. В прошлом году они потерпели поражение от "Зенита" в финале, что еще больше усилило давление на команду.

Безусловно, самым ярким игроком матча стал Алексей Швед, который продемонстрировал недюжинное мастерство и набрал впечатляющие 22 очка. В то же время гости были лидером благодаря исключительной игре Отелло Хантера, который обеспечил победу своей команды, набрав 21 очко.

 

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CSKA vs Lokomotiv Kuban Condensed Game Semifinals Game 7 | Season 2022-23
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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