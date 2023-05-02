ЦСКА сенсационно вылетел из плей-офф Единой лиге ВТБ

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

1 мая в Москве состоялся долгожданный седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом-Кубанью". Напряжение было ощутимым, обе команды вели ожесточенную борьбу, но в итоге победу одержали гости со счетом 100:103 (ОТ), обеспечив себе место в финале соревнований.

Интересно, что второй год подряд ЦСКА не удается завоевать чемпионский титул, что является серьезным разочарованием для армейской команды. В прошлом году они потерпели поражение от "Зенита" в финале, что еще больше усилило давление на команду.

Безусловно, самым ярким игроком матча стал Алексей Швед, который продемонстрировал недюжинное мастерство и набрал впечатляющие 22 очка. В то же время гости были лидером благодаря исключительной игре Отелло Хантера, который обеспечил победу своей команды, набрав 21 очко.

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