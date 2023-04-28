Хавьер Тебас, глава Ла Лиги, поделился своими мыслями о возможном возвращении нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси в "Барселону".

"На сегодняшний день я считаю, что это будет непросто. Время еще есть, но должен произойти отток игроков и снижение зарплат. Это должно произойти для того, чтобы иметь возможность зарегистрировать Месси. И есть еще один факт, который мы не знаем, а именно зарплата Месси. Здесь еще много переменных. Барселона не похожа на ПСЖ, у которого есть нефть и деньги, позволяющие платить высокие зарплаты. Барселона должна сократить фонд заработной платы, чтобы иметь возможность подписывать игроков. Это как в метро: выпусти одних людей, чтобы другие могли войти.", — сказал Тебас, согласно Marca.