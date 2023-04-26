Украина требует дисквалифицировать российских спортсменов из ЦСКА

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Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к Международной федерации тенниса (ITF), руководящим органам ATP и WTA, а также к организаторам всех турниров Большого шлема с просьбой дисквалифицировать российских игроков, имеющих контракты с ЦСКА.

Согласно заявлению ФТУ:

"В заявлении МОК от 28 марта, в статье 4, говорится, что все российские и белорусские атлеты, имеющие контракты с вооружёнными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных турнирах. Согласно этим рекомендациям ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран, которые имеют контракты с центральным спортивным клубом армии"

TFU также приложила к своему обращению следующий список:

Вероника Кудерметова (13-е место в мире), Виталия Дятченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев, Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер) и Мария Солдатова (тренер).

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