Стал известен новый соперник Александра Емельяненко в поп-ММА

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем следующем поединке встретится с блогером и представителем поп-MMA Евгением Ершовым, сообщает РЕН ТВ. Бой состоится 26 мая в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ" в Москве.

Последний бой Емельяненко провел в декабре прошлого года, где проиграл раздельным решением судей коллеге-блогеру Святославу Коваленко. До этого Емельяненко проиграл нокаутом Вячеславу Дацику в сентябре 2022 года. Всего Емельяненко провел 38 боев в смешанных единоборствах, в 28 из них одержал победу, девять проиграл и один свел вничью. Евгений Ершов провел восемь боев по смешанным единоборствам и выиграл четыре из них.

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