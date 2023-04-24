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Депутат ГД РФ Светлана Журова: запреты помогут удержать российских спортсменов от смены гражданства

1:19
Спорт

Вице-чемпионка Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень сменит спортивное гражданство и будет представлять сборную Узбекистана.

Депутат ГД РФ Светлана Журова: запреты помогут удержать российских спортсменов от смены гражданства

"Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно", — прокомментировал произошедшее президент ФГСР Алексей Свирин.

Олимпийская чемпионка, депутат ГД РФ, первый заместитель председателя международного комитета Госдумы РФ Светлана Журова высказала своё мнение по этому поводу.

Она считает, что таким спортсменам можно запретить два года не выступать на Олимпийских играх. В каждой международной федерации есть свои правила.

"Например, страна может сказать, что мы не даём переход через год, мы даём только через два. А там уже пройдёт Олимпиада и, наверное, ей будет уже и не так нужно рваться в Узбекистан. Но это как вариант", — сообщила Журова в беседе с Pravda.Ru.

Раньше спортсмены переходили, но на это не обращали внимания. В нынешнее непростое время уход человека из сборной страны становится предметом разговоров. Бурные обсуждения возникают относительно спортсменов, показавших заметные результаты.

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Уже 19 фигуристов меняют спортивное гражданство. Реакция фигурного сообщества.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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