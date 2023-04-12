Чепиков: зарубежные спортсмены находятся под влиянием западной прессы

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Стоит ли мешать спорт с политикой — вопрос открытый. Пока одни спортсмены считают, что эти вещи несовместимы, другие высказываются против россиян и их участия в соревнованиях. Российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта, член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Чепиков заявил корреспонденту Pravda.Ru, что во всём виноват Запад и его пропаганда.

"Сейчас такая агрессивная, негативная внешняя политика ведётся по всем направлениям, в том числе и по направлению профессионального спорта. Мы понимаем, что это ожидаемый результат. Но они тоже находятся сейчас под влиянием западной прессы. Вы же не знаете, что говорят на Западе, и мы не знаем, но догадываемся", — сказал собеседник.

Чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек написал в своих соцсетях, что сейчас наступил тот момент, когда любой спортсмен, который не поддерживает спецоперацию на Украине, может открыто об этом заявить.

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