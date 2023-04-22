Сестра баскетболиста НБА получила пожизненное за убийство человека

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По данным ESPN, Кимиша Уильямс, сестра форварда "Лос-Анджелес Клипперс" Кавая Леонарда, была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения за убийство пожилой женщины в казино Южной Калифорнии в 2019 году.

Как сообщается, Уильямс и ее сообщница Кэндис Таунсел проследили за жертвой в ванную комнату, где ограбили и нанесли черепно-мозговую травму. Женщина скончалась через четыре дня.

Уильямс отрицала обвинения, но в пятницу, 21 апреля, была признана виновной в убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что Леонард выбыл на неопределенный срок из-за травмы. Форвард усугубил травму левого колена в первой игре серии против "Финикс Санз" и играл через боль во второй игре.

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