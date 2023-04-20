Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Саудовский адвокат Нуф бин Ахмед объявил, что намерен подать в прокуратуру страны запрос на арест и депортацию нападающего "Аль-Наср" Криштиану Роналду за неприличный жест.

Португальский нападающий схватился за промежность в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун после матча с "Аль-Хиляль" в 25-м туре национального чемпионата, который они проиграли со счетом 0:2.

"Я не являюсь приверженцем спорта. Даже если Роналду был спровоцирован, его поведение — это преступление. Публичный непристойный поступок — одно из преступлений, которое может привести к аресту и депортации, если его совершил иностранец. Мы подадим заявление в прокуратуру по этому вопросу", — написал Нуф бин Ахмед в социальных сетях.

По данным ESPN, "Аль-Наср" утверждает, что Роналдо сделал этот жест, покидая поле, потому что во время матча его ударили в эту область.

"Аль-Наср" потерпел третье поражение в сезоне и занимает 2-е место в турнирной таблице с 53 очками. У "Аль-Хиляль" 49 очков и 4-е место.

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