Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Леброн Джеймс снова соврал — на этот раз в Интернете
Руководство "Газпрома" предупредило о проблемах: "Нефть заканчивается. На чём мы будем ездить?"
"Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" и вышел в полуфинал Лиги Европы
"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы, победив "Спортинг" по результатам двух матчей
МО РФ: над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса
"Севилья" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы
145 миллионов лет: Это возраст цветка, который обнаружили недавно
Приведет к обезвоживанию: эксперт назвал два напитка, которые не стоит пить в жару
Марков о взрыве в Белгороде: Украинские спецслужбы показывают, что могут взорвать почти всё

Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест

1:13
Спорт

Саудовский адвокат Нуф бин Ахмед объявил, что намерен подать в прокуратуру страны запрос на арест и депортацию нападающего "Аль-Наср" Криштиану Роналду за неприличный жест.

Роналду грозит депортация из Саудовской Аравии за неприличный жест

Португальский нападающий схватился за промежность в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун после матча с "Аль-Хиляль" в 25-м туре национального чемпионата, который они проиграли со счетом 0:2.

"Я не являюсь приверженцем спорта. Даже если Роналду был спровоцирован, его поведение — это преступление. Публичный непристойный поступок — одно из преступлений, которое может привести к аресту и депортации, если его совершил иностранец. Мы подадим заявление в прокуратуру по этому вопросу", — написал Нуф бин Ахмед в социальных сетях.

По данным ESPN, "Аль-Наср" утверждает, что Роналдо сделал этот жест, покидая поле, потому что во время матча его ударили в эту область.

"Аль-Наср" потерпел третье поражение в сезоне и занимает 2-е место в турнирной таблице с 53 очками. У "Аль-Хиляль" 49 очков и 4-е место.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

РОНАЛДУ! ЧТО ТЫ ТВОРИШЬ?! ДИКИЙ ПОСТУПОК РОНАЛДУ! ШОК! МЕССИ ДАЮТ 400 ЛЯМОВ / Доза Футбол
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Это супероружие изменит расклад: США решили помочь Украине достать до Крыма

Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.

РИА Новости: США решили помочь Украине "достать до Крыма" новым "грозным оружием"
Альтхаус заявил, что ВСУ повторяют все ошибки немецкого командования в 1943 году
Битва на Курской дуге 2.0: Украина провалит наступление из-за ошибок Гитлера
Командир ВСУ оставил солдат ВСУ на передовой без оружия
НАТО планирует невиданную по масштабу ракетную атаку по территории РФ — "Царьград"
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стоит переосмыслить структуру и тактику ВДВ, спецназа и пехоты на основе опыта СВО — Сладков
Космонавты начали травлю Юлии Пересильд после полёта актрисы в космос
Бразилия нанесла по США три удара
Бразилия нанесла по США три удара
Последние материалы
Мастер спорта: "Если цель — плоский живот, то одних упражнений на пресс недостаточно"
Руководство "Газпрома" предупредило о проблемах: "Нефть заканчивается. На чём мы будем ездить?"
"Байер" одержал уверенную победу над "Унионом" и вышел в полуфинал Лиги Европы
"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы, победив "Спортинг" по результатам двух матчей
МО РФ: над Белгородом произошёл нештатный сход авиационного боеприпаса
"Севилья" одержала крупную победу над "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы
145 миллионов лет: Это возраст цветка, который обнаружили недавно
Приведет к обезвоживанию: эксперт назвал два напитка, которые не стоит пить в жару
Марков о взрыве в Белгороде: Украинские спецслужбы показывают, что могут взорвать почти всё
"Ювентусу" вернули очки в чемпионате Италии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников