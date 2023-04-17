Побег Фёдорова и Могильного из СССР: комментарий Валерия Каменского

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Валерий Каменский, бывший игрок "Колорадо Лавин" и чемпион Кубка Стэнли, вспомнил об отъезде Александра Могильного и Сергея Федорова в НХЛ из СССР. Каменский рассказал о том, как их отъезд был воспринят в хоккейном мире. Федоров и Могильный стали первыми советскими хоккеистами, переехавшими в НХЛ.

"Могильный и Федоров наделали много шума, когда первыми переехали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), а меня считали предателем, когда я переехал позже? Я всегда хотел испытать себя в сильнейшей лиге мира. Да, меня приглашали и раньше, но страна была закрытой. Мы следовали законам страны, в которой жили. Как только появилась возможность уехать легально, я сразу же уехал. И ЦСКА, и я получили компенсацию, так что все было официально. Благодаря Славе Фетисову мы смогли это сделать. Он проложил дорогу и, можно сказать, пострадал за это. Что касается Могильного и Федорова, считаю ли я их предателями, потому что они смогли уехать, когда страна была еще закрыта? В спортивном плане, конечно, мы им завидовали. В спортивном мире их не считали предателями, и все хоккеисты тогда с пониманием отнеслись к их побегу"

- сказал Каменский, которого цитирует Metaratings.ru.

Напомним, что Могильный в возрасте 20 лет попросил политического убежища в США и получил разрешение на работу в мае 1989 года. Федоров сбежал в Америку в 1990 году, когда выступал за сборную Советского Союза на Играх доброй воли в Сиэтле.

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