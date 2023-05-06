Виртуальный спортивный партнёр поможет добиться успеха в тренировках

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Один из лучших способов оставаться мотивированным и добиваться успеха в тренировках — найти партнёра для совместных занятий. Парный подход даёт увеличенную социальную мотивацию, встроенную ответственность и возможность взаимной поддержки и поощрения, особенно когда вы устали. Но в жизни не всегда удаётся найти подходящего партнёра для занятий, кто готов к тренировкам в нужное вам время, имеет схожую физическую форму или находится рядом с вами. Кроме того, вы можете просто не чувствовать себя комфортно, занимаясь со своим другом.

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Чтобы решить эти проблемы, исследователи начали искать возможные преимущества виртуальных спортивных партнёров. Результаты этих исследований выглядят обнадеживающе.

Интересные исследования о виртуальных спортивных партнёрах

Мир виртуального фитнеса всё еще находится в зачаточной стадии, но пока что результаты радуют. Несколько исследований показали, что когда люди занимаются вместе с виртуальным спортивным партнёром, как правило, с видеоигровой анимацией человека, их производительность значительно улучшается. Виртуальный спортивный партнёр мотивирует человека выполнять упражнения в течение более длительного периода времени.

Эти исследования демонстрируют: человек склонен работать усерднее в группе, чем в одиночку. Этот эффект особенно сильно проявляется, когда кто-то считает себя "слабым звеном" в группе, чуть менее способным, чем его коллеги.

Виртуальные партнёры по тренировкам и социальная поддержка через приложения и программы могут оказать значительное влияние на мотивацию и помочь вам достичь ваших фитнес-целей.

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Как перенести реальный спорт в виртуальное пространство