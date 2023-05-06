Один из лучших способов оставаться мотивированным и добиваться успеха в тренировках — найти партнёра для совместных занятий. Парный подход даёт увеличенную социальную мотивацию, встроенную ответственность и возможность взаимной поддержки и поощрения, особенно когда вы устали. Но в жизни не всегда удаётся найти подходящего партнёра для занятий, кто готов к тренировкам в нужное вам время, имеет схожую физическую форму или находится рядом с вами. Кроме того, вы можете просто не чувствовать себя комфортно, занимаясь со своим другом.
Чтобы решить эти проблемы, исследователи начали искать возможные преимущества виртуальных спортивных партнёров. Результаты этих исследований выглядят обнадеживающе.
Мир виртуального фитнеса всё еще находится в зачаточной стадии, но пока что результаты радуют. Несколько исследований показали, что когда люди занимаются вместе с виртуальным спортивным партнёром, как правило, с видеоигровой анимацией человека, их производительность значительно улучшается. Виртуальный спортивный партнёр мотивирует человека выполнять упражнения в течение более длительного периода времени.
Эти исследования демонстрируют: человек склонен работать усерднее в группе, чем в одиночку. Этот эффект особенно сильно проявляется, когда кто-то считает себя "слабым звеном" в группе, чуть менее способным, чем его коллеги.
Виртуальные партнёры по тренировкам и социальная поддержка через приложения и программы могут оказать значительное влияние на мотивацию и помочь вам достичь ваших фитнес-целей.
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