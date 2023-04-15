ЦСКА победил "Урал" в Екатеринбурге

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-лиги, в котором екатеринбургский "Урал" принимал ЦСКА. Армейцы одержали победу со счетом 1:2.

На 13-й минуте Антон Заболотный вывел гостей вперед.

вывел гостей вперед. На 58-й минуте Федор Чалов удвоил преимущество ЦСКА, реализовав пенальти.

удвоил преимущество ЦСКА, реализовав пенальти. На 65-й минуте Рэй Влаут забил пенальти за "Урал", сократив отставание в счете.

В первом круге текущего сезона чемпионата России ЦСКА дома обыграл "Урал" со счетом 2:0. За красно-синюю команду забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль (с пенальти).

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на промежуточное третье место в Российской Премьер-лиге. Армейцы набрали 44 очка в 23 матчах, а "Урал" с 25 очками занимает десятое место в турнирной таблице.

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