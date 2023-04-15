Владимир Зеленский ввел санкции против Акинфеева и Газинского

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и полузащитника "Урала" Юрия Газинского. Указ был опубликован на официальном сайте президента Украины.

Согласно указу Зеленского, гражданам России, включая бывшего полузащитника и вратаря сборной России Динияра Билялетдинова и Вениамина Мандырыкина, запрещено въезжать в Украину, вести предпринимательскую деятельность в стране и приобретать недвижимость в Украине.

В список также включены несколько других российских спортсменов. В общей сложности санкции были введены против 87 человек.

Игорь Владимирович Акинфеев провел в этом сезоне 24 матча за ЦСКА, не пропустив в 9 играх. 33-летний Газинский забил пять голов и сделал три передачи в 19 матчах за "Урал" в текущем сезоне.

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