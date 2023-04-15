"Крылья Советов" - "Химки": Стартовые составы на матч 23-го тура российской Премьер-лиги

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Сегодня, 15 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч между "Крыльями Советов" и "Химками". Команды встретятся на стадионе "Солидарность Арена (Самара Арена)", расположенном в Самаре. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейль, Костанцо, Витюгов, Коваленко, Гарре, Сычевой.

"Химки": Митюшкин, Идову, Лысков, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикель, Руденко и Долгов.

В первом круге текущего сезона чемпионата России эти команды играли друг против друга в Химках, и матч завершился безголевой ничьей.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги самарские "Крылья Советов" набрали 24 очка после 22 туров и в настоящее время занимают 12-е место в турнирной таблице. "Химки" располагаются на предпоследнем 15-м месте, набрав 13 очков в 22 матчах.

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Химки - Крылья Советов. Обзор матча Мир РПЛ 10.09.2022