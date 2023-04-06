Александр Тихонов: Нужно быстрее заканчивать СВО — весь спорт придёт на поклон

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов уверен, что после завершения конфликта на Украине российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

В разговоре с Pravda.Ru бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) похвалил Эмельена Жаклена и других спортсменов за позицию по поводу российского спорта. Ранее француз призвал допустить россиян и белорусов к соревнованиям.

"Много вопросов сегодня задают по допуску российских биатлонистов, белорусских. Приятно то, что сначала Мартен Фуркад, сейчас еще биатлонист выступил в поддержку российских и белорусских биатлонистов. Это очень здорово, это благородно, это спортсмены с нормальной головой, которые придерживаются олимпийской хартии", — заявил Тихонов.

Европейских спортсменов и чиновников, которые выступают против россиян в спорте, многократный чемпион мира назвал недалёкими людьми. По его словам, ситуация изменится кардинальным образом после того, как Россия победно завершит спецоперацию на Украине.

"Надо нам быстрее завершать операцию на Украине — и все придут на поклон, будут просить нас и не надо этого стесняться, надо быть посмелее. Мы великая держава — Россия, и великая держава в спорте. Мы это доказывали и на зимних, и на летних Олимпийских играх. Все закончится нашей победой, и мы будем выступать на всех аренах мира. Я в этом не сомневаюсь", — продолжил легендарный биатлонист.

Действия чиновников Международного союза биатлонистов (IBU) Тихонов назвал ненормальными. По его мнению, руководители мирового биатлона делают то, что скажут им политики.

"Сейчас у нас президент швед. Такое впечатление, что Международный союз биатлонистов без президента. Его не видно, не слышно. Абсолютно… Ну швед, короче. Они подчиняются своим безголовым президентам и руководителям стран. Вот это неправильно. Надо придерживаться олимпийской хартии", — подытожил Тихонов.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных соревнований после начала СВО на Украине.

В конце марта МОК выпустил рекомендации для международных спортивных федераций, в которых допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Все атлеты должны выходить на старты в нейтральном статусе.

Кроме того, спортсмены не должны "активно поддерживать" спецоперацию на Украине.

Международный союз биатлонистов на данный момент не обозначил свою позицию по поводу возможного допуска россиян и белорусов.

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