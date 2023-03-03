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"Роза Хутор" и МегаФон запустили уникальную для России горнолыжную трассу

3:49
Спорт

#ЛУЧШИЕГОРЫРОССИИ* и МегаФон Оператор №1** представили горнолыжную трассу в формате Fun Cross Park, которая получила название "Трасса №1 от Оператора №1"***. В рамках проекта часть одной из действующих трасс на Северном склоне ("Ванкувер") была переоборудована в полноценную фан-кросс трассу.

"Роза Хутор" и МегаФон запустили уникальную для России горнолыжную трассу

Эта первая подобная трасса в горном кластере Сочи. В ее проектировании приняли участие опытные специалисты, которые занимались подготовкой олимпийских трасс Сочи-2014. Спортивно-развлекательное сооружение такого типа и масштаба — редкость для российских горнолыжных курортов. Оно отличается широкой функциональностью, вариативностью использования и оригинальным инженерным решением. Длина трассы составляет 600 м, ширина — до 20 м. Для ее создания потребовались месяц подготовительных работ и 30 000 м3 снега.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов: "При создании фан-кросс трассы мы с коллегами из МегаФона использовали самые прогрессивные подходы. Ее геометрия рассчитана таким образом, что она может использоваться как для проездов на скорость по пересеченной трассе (кросс), так и для повышения уровня катающихся в преодолении неровностей и волн. В тоже время может стать фристайл трассой для выполнения прыжковых трюков или просто развлекательно-прогулочной, что и дает ей обозначение "фан". Наличие подобной трассы весьма разнообразит катание и наши гости, любители сноуборда и горных лыж, получат новые навыки и самые яркие впечатления. Для нас очень важно предоставить им такую возможность".

Трасса предназначена для лыжников и сноубордистов разных профилей и уровней, а также идеально подойдет для фан-катания. Опытные райдеры, любящие драйв и риск, смогут использовать ее для проезда на скорость. Любители трюков — для прокачки прыжковых элементов. Начинающим райдерам трасса будет полезна в качестве тренировочного спота для оттачивания навыков работы с рельефом. Для безопасного катания в первую очередь необходимо ознакомиться с правилами поведения на этой трассе, которые размещены на стартовой площадке.

"Трасса №1 является частью большого стратегического партнерства курорта "Роза Хутор" и МегаФона, которое соединяет в одном проекте спорт, развлечения и технологии. Мы рассматриваем запуск уникальной трассы как инвестицию в развитие горнолыжного спорта и технологичный ответ на запрос тех, кто любит активный отдых на склонах. Рассчитываем, что это станет дополнительным толчком для популяризации внутреннего туризма", — Ольга Бабкина, руководитель направления по традиционным медиа, спонсорству и партнерству МегаФона.

В настоящий момент "Роза Хутор" обладает самой большой в России зоной для катания — 105 километров трасс, которые обслуживаются 32 современными подъемниками. Любителям горных лыж и сноубордов доступны 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны и тп.

Кроме спортивно-развлекательной составляющей, фан-кросс трасса несет и практическую миссию. В случае ухудшения погодных условий и закрытия участков трасс на верхних уровнях, гости курорта смогут интересно провести время на этой трассе.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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