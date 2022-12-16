ФИФА не разрешила Зеленскому выступить перед финалом ЧМ по футболу

Владимир Зеленский собирался выступить перед финалом чемпионата мира по футболу. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась показать его видеообращение.

Как сообщает телеканал CNN, офис Зеленского был удивлён отказом со стороны ФИФА. Телеканал уточняет, что неизвестно, в записи или в прямом эфире планировалось обращение.

Впрочем, есть вероятность того, что Зеленский в том или ином формате появится перед началом финала. РИА "Новости" со ссылкой на CNN сообщает, что переговоры между офисом Зеленского и ФИФА по данной теме продолжаются.

Финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".

Владимир Зеленский часто выступает на различных международных форумах, причём необязательно политических или экономических. Главное, чтобы форум имел хоть какое-то значение и к нему было привлечено внимание прессы.

Понятно, что к финалу чемпионата мира по футболу внимание будет огромным. Так что в Киеве приложат все усилия, чтобы добиться разрешения ФИФА на выступление Зеленского. Хоть он и не имеет никакого отношения к футбольному чемпионату в Катаре.

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