Русский язык введен в Международную ассоциацию футбола (ФИФА) в качестве официального, как сообщает пресс-служба организации. Это решение было принято в столице Катара. Всего ФИФА ввела три новых языка на уровне официальных - арабский, русский и португальский, и за них проголосовали 187 членов-ассоциаций.
Ранее такими были лишь испанский, английский, немецкий и французский. Нововведения же продиктованы желанием дать возможность большему количеству людей и организаций проявить себя, а также для репрезентации языков, на которых говорят по всему миру.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.