ФИФА ввели русский язык в качестве официального

Русский язык введен в Международную ассоциацию футбола (ФИФА) в качестве официального, как сообщает пресс-служба организации. Это решение было принято в столице Катара. Всего ФИФА ввела три новых языка на уровне официальных - арабский, русский и португальский, и за них проголосовали 187 членов-ассоциаций.

Ранее такими были лишь испанский, английский, немецкий и французский. Нововведения же продиктованы желанием дать возможность большему количеству людей и организаций проявить себя, а также для репрезентации языков, на которых говорят по всему миру.