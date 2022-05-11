Экс-защитник "Спартака": отстранение российских футболистов неправомерно

Советский футболист и экс-защитник "Спартака" Александр Мирзоян выступил против изоляции российских команд на фоне обострившейся политической обстановки в мире.

Он заметил, что решение об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой Союза является полностью неправомерным, учитывая, что в России не нарушили ни один пункт устава УЕФА, сообщает karelinform.ru, ссылаясь на news.ru.

Кроме того, Мирзоян заявил, что спортсменов нельзя втягивать в политические конфликты.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу, а также российские клубы будут отстранены от участия в европейских турнирах и в сезоне 2022-2023 годов. При этом Российский футбольный союз не будет исключён из УЕФА.

В конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от международных турниров из-за спецоперации на Украине.