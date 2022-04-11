Финский комментатор отказался озвучивать фамилию Овечкина

Финский комментатор Теро Кайнулайнен не озвучил фамилию российского хоккеиста Александра Овечкина, ссылаясь на гражданскую позицию.

9 апреля состоялся матч "Вашингтон Кэпиталз" - "Питтсбург Пингвинс", который завершился победой "Вашингтона" со счетом 6:3. Во время игры Кайнулайнен исполнял свои обязанности, но всякий раз, когда шайба была у Овечкина или комментатор вынужден был назвать его фамилию, финн менял тему или просто игнорировал факт присутствия российского игрока на льду.

Как сообщает IS, после матча Кайнулайнен заявил, что не озвучивал фамилию Овечкина и не обращал внимания на него, чтобы высказать свою гражданскую позицию, а именно несогласие с действиями российской армии.