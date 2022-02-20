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Автор Дмитрий Плотников

Досадное поражение: Россия уступила Словакии в хоккейном финале Олимпиады

Спорт

Нервный и непростой для российской сборной по хоккею матч закончился победой команды Финляндии с минимальным преимуществом. Подшефные Алексея Жамнова уступили сопернику со счётом 2-1 и стали серебряными призёрами Олимпиады-2022.

Досадное поражение: Россия уступила Словакии в хоккейном финале Олимпиады

Первая шайба была заброшена Михаилом Григоренко ещё в первом периоде, с помощью мощного броска нападающих россиян реализовал численное преимущество, сообщает Лайф.

Дальнейший ход игры контролировали финны, им дважды удалось удачно штурмовать ворота Федотова. Голами отметились Вилле Покка, в начале второго периода, и Ханнес Бьорнинен на 41 минуте. Они и принесли сборной Финляндии золотые медали.

Российским хоккеистам не удалось повторить успех Игр-2018 в Пхенчхане, когда они в овертайме вырвали у Германии победу со счетом 4-3.

Напомним, вчера завершился матч Словакия-Швеция за третье место со счетом 4-0. Таким образом на один из самых важных пьедесталов зимних Игр-2022 поднимутся сборные Финляндии, России и Словакии.

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Зачем нашим спортсменам выступать на Олимпиаде без флага и гимна?
Автор: Дмитрий Плотников
Темы хоккей
Новости
Досадное поражение: Россия уступила Словакии в хоккейном финале Олимпиады
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