Сборная России по хоккею второй раз подряд вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная России по хоккею победила команду Швеции в полуфинале Олимпиады в Пекине.

В основное время россияне и шведы забросили по одной шайбе в ворота друг друга. На 21-й минуте счёт открыл российский хоккеист Антон Слепышев. Однако на 47-й минуте шведы отыгрались — отличился Антон Ландер. В овертайме никто не вышел вперёд, и судьи назначили серию буллитов, решающий из которых забросил россиянин Арсений Грицюк.

Таким образом, Россия вышла в финал во второй раз подряд. Напомним, что в 2018 году на Олимпийских играх в Пхенчхане российские хоккеисты завоевали золотую медаль, обыграв команду Германии со счётом 4:3.

В финале, который пройдёт 20 февраля, сборная России встретится с финнами, которые в полуфинале победили словаков со счетом 2:0.

Швеция и Словакия разыграют бронзовую медаль уже 19 февраля.

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