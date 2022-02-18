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Автор Дмитрий Плотников

Расписание Игр на 18 февраля. Биатлонистам пора забирать последние медали

Спорт

Олимпийские игры-2022 в Пекине движутся к своему финалу, и многие российские болельщики уверены, что женское одиночное катание останется самым ярким моментом игр. Но розыгрыш медалей не закончен, и в пятницу 18 февраля спортсмены сразятся за пять комплектов наград.

Расписание Игр на 18 февраля. Биатлонистам пора забирать последние медали

Начнётся соревновательный день в экстрим-парке, но пьедестал после ски-хафпайпа останется без россиян, наши атлеты не смогли пробиться в финал. После этого внимание зрителей захватит биатлонная арена. Сложные погодные условия заставили провести сразу два масс-старта: женщины и мужчины будут стартовать друг за другом. Российскую сборную представят Резцова, Нигматуллина, Казакевич в женском старте, у мужчин – Латыпов, Логинов и Цветков. Хорошая форма лыжников оставляет надежды на медали, если спортсмены смогут справиться с волнением на огневом рубеже, пишет Championat.com.

Одновременно с биатлоном пройдёт мужской ски-кросс - в нём России медали не обеспечены, но возможны. Можно с уверенностью утверждать, что Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев будут с честью биться за пьедестал. Комплект медалей разыграют мужчины-конькобежцы на дистанции 1 000 метров. Россию будут представлять Павел Кулижников и Виктор Муштаков.

Соревновательный день завершат фигурное катание и хоккей. 18 февраля медалей в этих дисциплинах разыграно не будет, но Мишина и Галлямов претендуют на второе золото этих Игр, а ведь есть ещё Тарасова и Морозов, а также Бойкова и Козловский.

Российским хоккеистам в полуфинале досталось сборная Швеции, а это очень сильный соперник. Победа уже гарантирует место на пьедестале, а потому сражение будет нешуточным.

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Запад провалился в желании бойкотировать Олимпиаду в Пекине?
Автор: Дмитрий Плотников
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