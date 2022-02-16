Допинг-проба украинской лыжницы дала положительный результат

Украинская лыжница Валентина Каминская была временно отстранена от участия в Олимпиаде. Её допинг-тест показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Тест у спортсменки был взят 10 февраля во время соревновательного антидопингового контроля. По его результатам в крови лыжницы обнаружились запрещенные вещества — гептаминол, местеролон и метилгексанамин.

Каминская отстранена от участия в соревнованиях, а также тренировках или какой-либо деятельности во время Олимпиады в Пекине на время разбирательства.

В сообщении ITA говорится, что спортсменка была проинформирована о случае и временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК. У неё остаётся право оспорить решение об отстранении в спортивном арбитраже.

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