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Автор Светлана Нерадовская

Андронов о деле Валиевой: "Бессмысленная доза бессмысленного препарата"

Спорт

Комментатор Алексей Андронов высказался по поводу инцидента с положительной допинг-пробой у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Андронов о деле Валиевой: "Бессмысленная доза бессмысленного препарата"

Журналист не смог пройти мимо поста своего коллеги Василия Конова, который указал, что количество допинга в пробе Валиевой — мизерное, а само запрещённое вещество "никак не помогает" спортсмену.

"В этом нет никакого смысла. То есть просто НОЛЬ! У спортсмена есть правила. И есть ответственность. Не его — так врача. "Нашли мизер" — это вообще не формулировка. Как и "ничему не помогает". Запрещен!" — сказал Андронов Sports.ru.

Комментатор предложил прекратить терзать юную фигуристку, и заняться расследованием этого вопиющего случая.

"Оставьте девочку в покое (пока) и ищите того, кто мог дать ей бессмысленную дозу бессмысленного препарата" — сказал Андронов.

Журналист призвал выяснить во что бы то ни стало, откуда в организме спортсменки взялась эта "минимум доза", отметив, что сейчас это является самым главным в этом деле.

Ранее сообщалось, что допинг-проба, которую Валиева сдавала ещё 25 декабря, оказалась положительной, показав наличие в организме спортсменки микродозы запрещённого вещества триметазидина.

 

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Грозит дисквалификация: допинг-проба Валиевой положительная
Автор: Светлана Нерадовская
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