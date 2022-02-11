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Автор Светлана Нерадовская

Глава ОКР Поздняков назвал предсказуемой реакцию иноСМИ на Валиеву

Спорт

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил возмущение реакцией зарубежных журналистов на ситуацию с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Глава ОКР Поздняков назвал предсказуемой реакцию иноСМИ на Валиеву

Поздняков признал в беседе с "Матч ТВ", что для Валиевой сейчас очень сложный период, особенно в силу юного возраста, но многие стараются её поддержать, включая товарищей по команде.

Президент ОКР отметил, что в его ведомстве уже давно привыкли к подобным инцидентам и такой реакции на них, которая всегда в таких случаях является одинаковой.

"Мы реагируем на это сдержанно, мы давно привыкли к подобной реакции. Она предсказуемая, оркестровая. Выглядит срежиссированной. Это случается достаточно часто. Печально, что масса взрослых половозрелых мужчин ополчилась на 15-летнюю девочку. Я не хочу давать юридическую оценку, это решит CAS. Но поведение этих людей у меня, как у мужчины и отца, вызывает большие вопросы", — сказал Поздняков.

Ранее в Международном агентстве тестирования (ITA) проинформировали, что декабрьская допинг-проба Валиевой показала наличие запрещённого вещества, после чего РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) временно отстранило спортсменку от участия во всех соревнованиях. НА следующий день это решение было отменено, и Валиева получила возможность бороться за олимпийские медали Пекина и дальше. Теперь дальнейшую судьбу российской фигуристки должен определить Спортивный арбитражный суд (CAS), в который направили свой протест по поводу снятия временного отстранения россиянки Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК).

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Камила Валиева - самые последние новости. В дело вступает CAS: верим и надеемся
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
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