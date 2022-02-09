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Автор Дмитрий Плотников

Предал США в пользу вражеской России: Призера Вика Уайлда раскритиковали в Сети

Спорт

Накануне копилка российской сборной на Олимпиаде-2022 пополнилась ещё тремя медалями. Автором одной из них стал сноубордист Вик Уайлд, занявший третье место в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Пользователи интернета из США, откуда родом спортсмен, обрушили на Уайлда целую волну критики.

Предал США в пользу вражеской России: Призера Вика Уайлда раскритиковали в Сети

Решение покинуть американскую сборную Вик принял в 2010 год после свадьбы с россиянкой Аленой Заварзиной, тоже сноубордисткой. Вскоре после бракосочетания Уайлд стал гражданином Российской Федерации и перешёл в сборную нашей страны. На сочинских Играх-2014 он завоевал две золотые медали, а его супруга стала бронзовым призером.

В 2021 году Уайлд и Заварзина приняли решение расстаться. После неудачного выступления на Олимпиаде в Пхенчхане спортсмен думал о завершении карьеры, но не стал бросать сноуборд и смог пройти отборочные соревнования на Игры в Пекине, где завоевал бронзу, опередив соперника всего на 0,01 секунды.

Если судить по комментариям в соцсетях, многие бывшие соотечественники вика Уайлда отказались радоваться успехам сноубордиста. «Между нашими странами идёт холодная война, а спортсмен из Вашингтона завоёвывает бронзу для России», «Это настоящий позор Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США. Вик Уайлд выступает за вражескую Россию», - пишут американские комментаторы.

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Запад провалился в желании бойкотировать Олимпиаду в Пекине?
Автор: Дмитрий Плотников
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