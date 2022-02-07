Канадская журналистка: из-за РФ нужно убрать фигурное катание из программы ОИ

По мнению канадской журналистки Сары Дженкинс, отдельные виды спорта нужно исключить из программы Олимпийских игр по причине явного превосходства в них некоторых стран.

"Я полагаю, нам нужно убрать из программы Олимпиады все виды спорта, в которых доминирует отдельная страна", — написала Дженкинс в своём Twitter.

Журналистка предложила исключить из программы Игр фигурное катание из-за очевидного превосходства России. Также она призвала убрать конькобежный спорт из-за Нидерландов, бобслей — по причине вечного лидерства Германии, а также лыжные гонки, в которых постоянно выигрывает Норвегия.

Многие пользователи не согласились с мнением Дженкинс, отметив, что в таком случае придётся убрать также хоккей из-за Канады и плавание из-за превосходства США. А некоторые посоветовали спортсменам "не причитать" и лучше тренироваться.

В понедельник, 7 февраля, по итогам командного турнира по фигурному катанию с большим отрывом победила Россия, в активе которой 74 очка.

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