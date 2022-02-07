ОИ-2022: расписание на 7 февраля, на что претендует сборная России

Сегодня, 7 февраля, на зимней Олимпиаде в Пекине разыграют 9 комплектов медалей. Вот расписание самых важных стартов дня, а также медальные перспективы российских спортсменов.

Биатлонистка Кристина Резцова будет сражаться за медаль в индивидуальной гонке на 15 км, а российская сборная по фигурному катанию - главный претендент на золото в командном первенстве.

Итак, 7 февраля, игры в Пекине по МСК:

04:15 — фигурное катание, командные, парное катание, произвольная программа;

05:30 — фигурное катание, командные, танцы на льду, произвольный танец;

06:35 — фигурное катание, командные, женщины, произвольная программа;

07:00 — горнолыжный спорт, скоростной спуск, финал, мужчины;

07:10 — хоккей, предварительный раунд, Россия — Канада, женщины;

07:54 — сноуборд, слоупстайл, финал, мужчины;

09:30 — горнолыжный спорт, гигантский слалом, финал, женщины;

11:30 — конькобежный спорт, финал 1500 м, женщины;

12:00 — биатлон, индивидуальная гонка, 15 километров, женщины;

15:51 — прыжки на лыжах с трамплина, смешанные команды;

15:46 — шорт-трек, 500 м, финал, женщины;

15:58 — шорт-трек, 1000 м, финал, мужчины.

А тем временем, Анастасия Мишина и Александр Галлямов здорово выполнили программу и выиграли соревнования. Эффектный каскад сальхоф-ойлер-сальхов, правда в концовочке была ошибка на поддержке — Саша не удержал партнёршу. Но судьи ставят 145,2 балла — россияне вышли в лидеры!

Вторыми стали японцы. Шикарный прокат от Рику Миура и Рюити Кихара. Поддержка, выбросы — всё великолепно. Небольшой недокрут на тройном тулупе, но в целом мощно. Судьи ставят им 139,6 балла.

У сборной России ещё 10 очков в общем зачёте. Уходим в отрыв.

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