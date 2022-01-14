Фигурист Козловский: на Олимпиаде будет легче, чем на чемпионате России

По мнению российского фигуриста Дмитрия Козловского, выступать на Олимпиаде будет легче, чем на чемпионате Европы и тем более на чемпионате России, который он считает самым сложным соревнованием.

"На Олимпиаде будет даже легче, чем на чемпионате Европы и тем более на чемпионате России. С последним вообще мало что может сравниться. Мне почему-то кажется, что там будет гораздо менее нервно. Ты сможешь сконцентрироваться только на самом прокате — или же просто получить удовольствие от катания", — рассказал Козловский в интервью порталу Sports.

Дмитрий Козловский в паре с Александрой Бойковой стал бронзовым призёром чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Первый два места на пьедестале тоже заняли российские пары: на первом месте оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым удалось побить сразу два мировых рекорда — за количество баллов за произвольную программу — 157,46 балла, и за суммарное число баллов за обе программы. В общей сложности Мишина и Галлямов получили 239,82 балла.

Серебро чемпионата Европы среди спортивных пар у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.