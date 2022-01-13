Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские спортсмены заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине в парном катании, сообщает РИА Новости.

Первое место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Этой паре удалось установить сразу три мировых рекорда. По итогам короткой программы сумма их баллов составила 239,82.

Серебро — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (236,43), а бронза — у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые набрали 227,23 балла.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в столице Эстонии.

Судьи оценили выступление спортсменки на 90,45 баллов. Таким образом, Валиева улучшила свой предыдущий результат (87,42 баллов), который она установила на Гран-при России 2021 года.

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