Валиева побила свой мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в столице Эстонии.

Судьи оценили выступление спортсменки на 90,45 баллов. Таким образом, Валиева улучшила свой предыдущий результат (87,42 баллов), который она установила на Гран-при России 2021 года.

Второе место заняла бельгийская фигуристка Луна Хендрикс (76,25 баллов). "Бронзу" взяла россиянка Александра Трусова (75,13 баллов). Четвёртое место досталось Анне Щербаковой (69,05 баллов).

В субботу фигуристки выступят с произвольной программой. Известно, что Валиева в своём выступлении продемонстрирует три четверных прыжка.