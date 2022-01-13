Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в столице Эстонии.
Судьи оценили выступление спортсменки на 90,45 баллов. Таким образом, Валиева улучшила свой предыдущий результат (87,42 баллов), который она установила на Гран-при России 2021 года.
Второе место заняла бельгийская фигуристка Луна Хендрикс (76,25 баллов). "Бронзу" взяла россиянка Александра Трусова (75,13 баллов). Четвёртое место досталось Анне Щербаковой (69,05 баллов).
В субботу фигуристки выступят с произвольной программой. Известно, что Валиева в своём выступлении продемонстрирует три четверных прыжка.
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