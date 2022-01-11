Лоза выразил возмущение ситуацией с Джоковичем и аннулированием его визы

Российский исполнитель Юрий Лоза дал комментарий по поводу проблем с австралийской визой у первой ракетки мира, теннисиста Новака Джоковича.

Юрий Лоза выразил своё искреннее возмущение сложившейся ситуацией, отметив, что австралийские власти поступили крайне неразумно и глупо, запретив Джоковичу участвовать в соревнованиях из-за того, что он не сделал прививку от коронавируса.

"Мне кажется, что у австралийских властей совсем "крыша прохудилась". Запретить девятикратному победителю открытого чемпионата страны Новаку Джоковичу играть из-за отсутствия у него укола — это тупость в кубе. Кого он может на корте заразить? Теннис — это же не командный вид спорта! Если вы боитесь здоровых людей, так предложите им разминаться отдельно и выделите им отдельные раздевалки — какие проблемы? Хочется спросить у этих рьяных чиновников — ну если вы ввели себе под кожу химическую бяку, почему другие обязательно должны сделать то же самое?" — возмутился Лоза на своей странице в Facebook.

Австралийская виза Новака Джоковича была аннулирована на прошлой неделе ввиду отсутствия у него прививки от COVID-19 и официального медотвода от вакцинации. Суд удовлетворил апелляцию Джоковича по поводу запрета на въезд в Австралию, подтвердив, что причин на аннулирование его визы не было. Однако австралийские власти обещают аннулировать визу теннисиста повторно.

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