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Автор Светлана Нерадовская

Джоковичу собираются повторно аннулировать визу

Спорт

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут повторно аннулировать визу. О том, что австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук продолжает рассматривать этот вопрос, написало 11 января издание The Age, ссылаясь на пресс-секретаря министра.

Джоковичу собираются повторно аннулировать визу

Уточняется, что окончательное решение по поводу аннулирования визы теннисиста будет принято в рамках всех необходимых юридических процедур.

"Министр Хоук рассматривает вопрос об отмене визы Джоковича в соответствии со статьей 133 Закона о миграции. Указано, что решение будет принято "в соответствии с предписанными юридическими процедурами, и дальнейшие комментарии по данной проблеме неуместны".

Ранее СМИ писали, что о повторном аннулировании визы Джоковича, за которым последует его депортация из Австралии, может быть объявлено 11 января. Однако поскольку в законодательстве сроки принятия таких решений не прописаны, точная дата оглашения решения по этому вопросу пока не называется.

Ранее виза Новака Джоковича была аннулирована из-за отсутствия у спортсмена документов, подтверждающих медотвод от вакцинации от COVID-19. Теннисист попытался оспорить это решение, обратившись в Федеральный суд Австралии, и ему это удалось. Несмотря на это, власти Австралии пообещали повторно аннулировать его визу.

Приезд Джоковича, отказавшегося вакцинироваться от коронавируса, в Австралию, стал причиной крупного скандала.

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Сыграет ли Новак Джокович на Открытом чемпионате Австралии?
Автор: Светлана Нерадовская
Темы covid-19 австралия новак джокович
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