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Автор Олеся Киреева

Теннисиста Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии

Спорт

Сербского теннисиста Новака  Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии. Спортсмен сможет выступить на Australian Open.

Теннисиста Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии

Как сообщает ВВС со ссылкой на брата теннисиста Джордже, все процедуры выполнены. Спортсмен приезжал в Австралию для того, чтобы выступить на турнире Australian Open. 

Первая ракетка мира – Новак Джокович -  также выступил с заявлением. 

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы", - написал теннисист в своем Instagram. 

Несмотря на все препятствия, он намерен остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен уже начал тренировки на корте. 

Теннисист прибыл в Австралию 5 января. Но официальные власти континента аннулировали визу Джоковича, из-за того, что он не смог предоставить убедительных доказательств, что ему положен медотвод от вакцинации против COVID-19. Джокович подал апелляцию. Суд её удовлетворил. 

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Артём Пермяков
Темы теннис новак джокович
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