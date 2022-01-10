Теннисиста Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии

Сербского теннисиста Новака Джоковича освободили от всех обвинений в Австралии. Спортсмен сможет выступить на Australian Open.

Как сообщает ВВС со ссылкой на брата теннисиста Джордже, все процедуры выполнены. Спортсмен приезжал в Австралию для того, чтобы выступить на турнире Australian Open.

Первая ракетка мира – Новак Джокович - также выступил с заявлением.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы", - написал теннисист в своем Instagram.

Несмотря на все препятствия, он намерен остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмен уже начал тренировки на корте.

Теннисист прибыл в Австралию 5 января. Но официальные власти континента аннулировали визу Джоковича, из-за того, что он не смог предоставить убедительных доказательств, что ему положен медотвод от вакцинации против COVID-19. Джокович подал апелляцию. Суд её удовлетворил.