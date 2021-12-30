Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф озвучил возможные сроки проведения МЧМ-2022 по хоккею. Чемпионат отменили из-за вспышек COVID-19.
Он отметил, что хоккейный турнир может пройти летом следующего года, однако этот вопрос следует ещё тщательно обсудить, передаёт ТАСС.
"Надо углубиться в детали организации турнира. Мы рассмотрим вариант, может ли он пройти в июне или июле", — сказал Тардиф.
Глава IIHF подчеркнул: МЧМ-2022 имеет огромное значение для карьеры молодых хоккеистов, а также для болельщиков, которые активно следят за спортивными событиями.
В среду, 29 декабря, стало известно об отмене МЧМ-2022 по хоккею в связи с выявлением случаев коронавируса сразу в нескольких хоккейных командах. В РФ тоже заразились два игрока, их отправили на карантин.
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