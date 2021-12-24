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Экс-голкипер "Спартака" Хомич рассказал, как гонял и брал Дзюбу за горло

Спорт

Бывший вратарь футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Хомич негативно отозвался о футболисте Артёме Дзюбе, который раньше тоже играл за красно-белых, а сейчас является нападающим "Зенита".

Экс-голкипер "Спартака" Хомич рассказал, как гонял и брал Дзюбу за горло

По словам Хомича, тогда, когда он был знаком с Дзюбой, он всё время молчал и всего боялся.

"Каким запомнил молодого Дзюбу? Никаким. Он боялся всего. Интересно, кто раскрыл его, в "Спартаке" он молчал. Я вообще не хочу про него говорить. Слишком много говорят", — рассказал Хомич Sports.Ru.

По мнению Хомича, Дзюба — не слишком хороший человек.

"Гнилой ли он человек? Ну, я его в "Спартаке" закрывал, подсрачниками гонял за длинный язык. Не на того просто он нарвался", — предостерегающе сказал бывший голкипер.

Также Хомич вспомнил, как однажды припугнул пошутившего над ним Дзюбу.

"Шутил ли он надо мной? Давно, не помню подробности. Чего-то в квадрате. Я ему: "Рот прикрой, молчи". — "Да-да-да". — "Хорошо. Подождём, когда тренировка закончится". Потом зашёл в его номер, взял за горло и сказал: "Ещё раз что-то скажешь… Смотри у меня". — "Всё, понял". Тема закрылась", — вспомнил Хомич.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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