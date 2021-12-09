EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
Турецкий парламент не смог сформировать бюджет страны — все передрались
Экс-жена российского олигарха требует по суду $7 млрд
В Кремле не исключают второго раунда переговоров Путина с Байденом
Кулеба объявил о готовности Украины пойти на уступки России
Советники и суфлёры? Зачем Байден для разговора с Путиным взял группу поддержки
Байден: у НАТО нет моральных и юридических обязательств воевать за Украину
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Оружие и боеприпасы: Пентагон заявил о военной помощи Украине

Президент МОК: политика убивает олимпийское движение

Спорт

Президент МОК не смог остаться в стороне от "дипломатического шума", разразившегося в западном мире с подачи США, которые объявили о  политическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Президент МОК: политика убивает олимпийское движение

Напомним, о намерении не посещать место спортивных баталий уже объявили правительственные чиновники Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Томас Бах, а с ним вместе и другие члены Олимпийского комитета, долгое время хранили молчание, ссылаясь на "политический нейтралитет МОК".

И вот вчера в Лозанне на встрече с журналистами Бах, наконец, высказался. Он заявил, что

"политизация спорта станет концом Олимпийских игр вообще".

Отвечая на вопросы о дипломатическом бойкоте Игр, которые он откроет в Пекине 4 февраля, Бах, в очередной раз сославшись на политический нейтралитет МОК, сказал, что

"… главное, чтобы бойкот не касался спортсменов. Мы приветствуем поддержку спортсменов их правительствами. Остальное — политика".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
США продали иранскую нефть, захваченную в открытом море
Начальник штаба обороны Индии погиб в авиакатастрофе
Турецкий парламент не смог сформировать бюджет страны — все передрались
Экс-жена российского олигарха требует по суду $7 млрд
В Кремле не исключают второго раунда переговоров Путина с Байденом
Кулеба объявил о готовности Украины пойти на уступки России
Советники и суфлёры? Зачем Байден для разговора с Путиным взял группу поддержки
Байден: у НАТО нет моральных и юридических обязательств воевать за Украину
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Оружие и боеприпасы: Пентагон заявил о военной помощи Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Здоровье
Британцы выявили отличительную черту "омикрона" у детей: странная сыпь
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Ирина Шлионская В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление Ирина Шлионская Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
Трамп считает, что Байден "слабоват против Путина"
Насильник, пытавшийся убить девушку в Москве, удерживал в квартире двух женщин
Происшествия
Насильник, пытавшийся убить девушку в Москве, удерживал в квартире двух женщин
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников