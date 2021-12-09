Президент МОК не смог остаться в стороне от "дипломатического шума", разразившегося в западном мире с подачи США, которые объявили о политическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.
Напомним, о намерении не посещать место спортивных баталий уже объявили правительственные чиновники Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Томас Бах, а с ним вместе и другие члены Олимпийского комитета, долгое время хранили молчание, ссылаясь на "политический нейтралитет МОК".
И вот вчера в Лозанне на встрече с журналистами Бах, наконец, высказался. Он заявил, что
"политизация спорта станет концом Олимпийских игр вообще".
Отвечая на вопросы о дипломатическом бойкоте Игр, которые он откроет в Пекине 4 февраля, Бах, в очередной раз сославшись на политический нейтралитет МОК, сказал, что
"… главное, чтобы бойкот не касался спортсменов. Мы приветствуем поддержку спортсменов их правительствами. Остальное — политика".
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