Президент МОК: политика убивает олимпийское движение

Президент МОК не смог остаться в стороне от "дипломатического шума", разразившегося в западном мире с подачи США, которые объявили о политическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, о намерении не посещать место спортивных баталий уже объявили правительственные чиновники Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Томас Бах, а с ним вместе и другие члены Олимпийского комитета, долгое время хранили молчание, ссылаясь на "политический нейтралитет МОК".

И вот вчера в Лозанне на встрече с журналистами Бах, наконец, высказался. Он заявил, что

"политизация спорта станет концом Олимпийских игр вообще".

Отвечая на вопросы о дипломатическом бойкоте Игр, которые он откроет в Пекине 4 февраля, Бах, в очередной раз сославшись на политический нейтралитет МОК, сказал, что

"… главное, чтобы бойкот не касался спортсменов. Мы приветствуем поддержку спортсменов их правительствами. Остальное — политика".