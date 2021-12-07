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Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика

Спорт

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков убеждён, что бойкотируя Олимпиаду, американцы используют спорт для политических целей, что противоречит самой идее Олимпийских Игр.

Жуков: бойкот ОИ американцами — это чистая политика

"Как я уже говорил, к спорту это не имеет никакого отношения. Американцы всё время пытаются использовать Олимпийские Игры для каких-то политических целей, что, собственно, противоречит самому духу Олимпиады. Я уверен, что Игры и без американских дипломатов станут настоящим спортивным праздником", — сказал Жуков на "Матч ТВ".

Сегодня в СМИ появилась информация, что США собираются бойкотировать Олимпиаду в Пекине-2022. Бойкот пройдёт на дипломатическом уровне, со стороны официальных представителей власти Соединённых Штатов, то есть американские атлеты смогут принять участие в Играх.

Призывы бойкотировать Олимпиаду в Пекине уже звучали в феврале 2021 года со стороны правозащитных организаций — представителей жителей Гонконга, Тибета, внутренних монголов, уйгуров, а также властей Норвегии и Канады.

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США и бойкот ОИ в Пекине. История Олимпийских игр: спорт и политика.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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