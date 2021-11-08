Американский журналист назвал Анну Щербакову "уставшей старухой"

По мнению журналиста и эксперта по фигурному катанию из США Дэвида Лиса, российская фигуристка Анна Щербакова напомнила ему "старуху на льду".

Такое сравнение пришло журналисту на ум во время проката Щербаковой короткой программы на Гран-при в Италии. Лис, по его утверждению, во время этого проката смог разглядеть все слабые стороны российской фигуристки.

Во время программы The Skating Lesson эксперт дал Анне Щербаковой следующую характеристику:

"Я всегда знал, что Щербакова не так хорошо одарена физически, как Косторная. Я знал, что она не может похвастать особыми умениями в катании. Но у неё есть железная воля и жажда побеждать. Она сделает всё, чтобы обойти соперников. Может, она и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась к произвольной".

После проката короткой программы Анна Щербакова размещалась на третьем промежуточном месте. Но за свою произвольную программу фигуристка получила165,05 баллов и итоговые 236,78 баллов, с которыми она и стала победительницей Гран-при Италии.

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