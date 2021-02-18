Плющенко назвал Трусову участницей чемпионата мира

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников финала Кубка России. Соревнования впервые пройдут в Москве с 26 февраля по 2 марта.

В соревнованиях у женщин заявлены Камила Валиева, Алёна Косторная и ещё десять фигуристок. Среди участниц нет Анны Щербаковой и Александр Трусовой.

Участницы финала Кубка России

Камила Валиева.

Анастасия Гулякова

Алёна Косторная.

Елизавета Нугуманова.

Софья Самодурова.

Мария Талалайкина.

Анастасия Тараканова.

Елизавета Туктамышева.

Дарья Усачёва.

Анна Фролова.

Майя Хромых.

Ксения Цибинова.

Финал Кубка России станет одним из этапов отбора на чемпионат мира в Швеции. Полностью состав участников можно посмотреть здесь.

Плющенко объяснил снятие Трусовой

Евгений Плющенко, тренер Трусовой и Щербаковой рассказал, почему спортсменки не выступят в финале Кубка России. По его словам, фигуристки готовятся к чемпионату мира.

Ранее сообщалось, что путёвку на ЧМ в Швеции получит победительница чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Золото на этом турнире выиграла Щербакова. Трусова тогда заняла третье место, а второй была Валиева.

"Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира", — приводит ТАСС слова Плющенко.