Плющенко назвал Трусову участницей чемпионата мира

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников финала Кубка России. Соревнования впервые пройдут в Москве с 26 февраля по 2 марта.
В соревнованиях у женщин заявлены Камила Валиева, Алёна Косторная и ещё десять фигуристок. Среди участниц нет Анны Щербаковой и Александр Трусовой.
Финал Кубка России станет одним из этапов отбора на чемпионат мира в Швеции. Полностью состав участников можно посмотреть здесь.
Евгений Плющенко, тренер Трусовой и Щербаковой рассказал, почему спортсменки не выступят в финале Кубка России. По его словам, фигуристки готовятся к чемпионату мира.
Ранее сообщалось, что путёвку на ЧМ в Швеции получит победительница чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Золото на этом турнире выиграла Щербакова. Трусова тогда заняла третье место, а второй была Валиева.
"Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира", — приводит ТАСС слова Плющенко.
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